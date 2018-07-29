Kurtulmuş, Elazığ Belediyesini ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir taraftan ekonomik gücümüzü artıracağız, potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi tek bilek, tek yumruk ve tek yürek olarak güçlü bir şekilde sağlayacağız." dedi.

Kurtulmuş, Cip Mesire Alanı'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği kentte, Elazığ Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile görüştü.

Yanılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde ekonomik anlamda seviye atladığını söyledi.

Türkiye'nin kendi alt yapısını tamamlayıp belli bir yere geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye kendi altyapısını tamamlamış bir ülke artık. Hava alanları, yol ağları, iletişim altyapısı ve bir çok alanda play-off'a çıktı. Ama henüz Türkiye dünyanın süper ligine çıkmış değil. Yani dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline gelmiş değil, 17'nci büyük ekonomisiyiz. Satın alma gücü bakımından da 13'üncü sıradayız. Ama Türkiye bu altyapısını geçtiğimiz 16 yılda tamamlamış oldu. Bu altyapısı üzerinde şimdi yeniden yukarı doğru çıkması gerekiyor. Play-off'ta şampiyon olup, süper lige çıkmak için mücadele ediyoruz."