Kurtulmuş: Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA)

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bir şenlik havasında Türkiye'nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu. Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bakırköy ilçe teşkilatını ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş burada partilerle bayramlaştı.

Ardından kısa bir açıklama yapan Numan Kurtulmuş, “Ne yazık ki 2 gün önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde parti mensuplarımız bazı HDP'liler tarafından yapılan saldırı sonucu son derece elim bir olay ortaya çıktı. Sayın milletvekili adayımız İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi vefat etti. Ayrıca o olayda ölen başka insanlar oldu. 10'un üzerinde insan da yaralandı. Böylece bir şenlik havasında Türkiye'nin genelinde devam eden seçim kampanyalarına maalesef gölge düşürülmüş oldu. Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış oldu. Biz siyasetin kanla, kinle, nefretle, gözyaşıyla yapılamayacağına inananlardanız. Siyaset, sözü güçlü söyleme meselesidir. Sözü güçlü olanın silahla, bıçakla, saldırıyla, sopayla işi olmaz. Söyleyecek sözü olmayanların ya da art niyetli olarak bu memleketin insanları arasına fitne fesat sokmak isteyenlerin işidir silaha, sopaya sarılmak. Bu saldırgan tutum içindeki insanları, grupları, bölücü terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanları çok açık bir şekilde kınadığımızı ifade ediyorum" dedi.