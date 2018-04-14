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Kurtulmuş: Terör sona erdikçe turizm ve ekonomi yükseliyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

MÜZEYİ GEZDİ, RIZVANİYE KÜLLİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı müzelerinden biri olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Kurtulmuş: Terör sona erdikçe turizm ve ekonomi yükseliyor (2)

MÜZEYİ GEZDİ, RIZVANİYE KÜLLİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı müzelerinden biri olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Haleplibahçe Mahallesi'nde bulunan 200 dönümlük alana inşa edilen kompleksteki müzeyi dolaşıp yetkililerden bilgi alan Bakan Kurtulmuş, ziyaretçilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Mozaik müzesindeki savaşçı 'Amazon kadınları'nın dünyada ilk olarak mozaiğe resmedildiği eserleri inceleyen Kurtulmuş, ardından Balıklıgöl bölgesinde yer alan tarihi Rızvaniye Külliyesi'ni ziyaret etti. Külliyede, ney kursundaki öğrencilerle sohbet eden Kurtulmuş, eline aldığı neyi üflemeyi denedi. Daha sonra ki el sanatları atölyeleri ve buradaki üretilen eserleri inceleyen Kurtulmuş, Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.
FOTOĞRAFLI

Kurtulmuş: Terör sona erdikçe turizm ve ekonomi yükseliyor (2)Kurtulmuş: Terör sona erdikçe turizm ve ekonomi yükseliyor (2)Kurtulmuş: Terör sona erdikçe turizm ve ekonomi yükseliyor (2)Kurtulmuş: Terör sona erdikçe turizm ve ekonomi yükseliyor (2)

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