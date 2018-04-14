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Kurtulmuş: Terör sona erdikçe turizm ve ekonomi yükseliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, terör olaylarının sona ermesiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin, turizm bakımından Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını belirterek, "Bu bölgelerde terör sona erdikçe turizm yükseliyor, ekonomi yükseliyor ve bölge halkının refahı artıyor" dedi.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, terör olaylarının sona ermesiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin, turizm bakımından Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını belirterek, "Bu bölgelerde terör sona erdikçe turizm yükseliyor, ekonomi yükseliyor ve bölge halkının refahı artıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, beraberinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yle birlikte UNESCO 'Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan, 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Burada yurdun değişik kentlerinden gelen ziyaretçilerle sohbet eden Bakan Kurtulmuş, Göbeklitepe'de yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Numan Kurtulmuş, Göbeklitepe'nin ortaya çıkarılmasının Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Buradaki kazı çalışmaları titizlikle, acele etmeden ama dikkatle sürdürülecektir. Özelliklerinin tamamının korunabilmesi için kullanılan malzemelerin, bütün işlemlerin, tamamen yüzde 100 doğal bir şekilde yapılmasına gayret ediliyor. Ümit ederim ki önümüzdeki yıllarda çok daha önemli yapıtlar ortaya çıkarılacaktır. Göbeklitepe bu anlamda Türkiye'nin dünyaya tanıtılması bakımından fevkalade önemli bir marka değeri olan arkeolojik alandır. İnşallah önümüzdeki yıllarda, çok kısa bir süre içinde dünyanın dört bir yanında insanlar Göbeklitepe üzerinden hem Şanlıurfa'yı hem Mezopotamya'yı hem Türkiye'yi tanıyacaklar."

Göbeklitepe'nin UNESCO'nun geçici listesinden asıl listesine girme sürecini değerlendiren Bakan Kurtulmuş, "Türkiye'de her yıl bir ya da birden fazla yerimiz UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne giriyor. Göbeklitepe de Kültürel Miras Listesi'ne girmeyi hak eden önemli yerlerimizden birisidir. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörün azalmasıyla bölge halkının rahatladığını ve turizmde de olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hem Mardin hem de Şanlıurfa'da otellerin tamamen dolu olduğunu, çok sayıda turistin bu iki kadim şehrimize gelip, ziyaret ettiklerini gördüm. Teröre karşı mücadele kararlılıkla sürdükçe ve Türkiye'nin başına bela edilen terör örgütlerine bir şekilde diz çöktürdükçe, ekonomik olarak da bunun sonuçlarını görüyoruz. Bunlardan birisi de turizm anlamındaki gelişmedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz turizm bakımından Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Buradaki şehirlerimiz, turizm açısından parlayan yıldız haline gelecektir. Bu bölgelerde terör sona erdikçe turizm yükseliyor, ekonomi yükseliyor ve bölge halkının refahı artıyor. Kısa süre içinde beklediğimizden çok daha olumlu sonuçlar elde edeceğiz."

Konuşmasının ardından Göbeklitepe'den ayrılan Bakan Kurtulmuş, Şanlıurfa Müzesi'ni de ziyaret edip eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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