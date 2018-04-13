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Kurtulmuş: 'Vekalet savaşları'nın ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

KURTULMUŞ: ŞANLIURFA KOŞARAK GELİNİP, ÜZÜLEREK AYRILINAN KENTLER ARASINDA Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, köklü bir medeniyete sahip olan her iki şehrin de 'Koşarak gelinip, üzülerek ayrılınan' kentler arasında yer aldığını söyledi.

Kurtulmuş: 'Vekalet savaşları'nın ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz (2)

KURTULMUŞ: ŞANLIURFA KOŞARAK GELİNİP, ÜZÜLEREK AYRILINAN KENTLER ARASINDA
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir otelde düzenlenen Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, köklü bir medeniyete sahip olan her iki şehrin de 'Koşarak gelinip, üzülerek ayrılınan' kentler arasında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olma potansiyeline sahip olan bir ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bunun ispatı da geçtiğimiz birkaç yılda yaşadığımız son derece vahim düşüşlere, geri gidişlere rağmen sektörün 2017 yılında toparlanarak yeniden yükselişe geçmesidir. Şimdiye kadarki göstergeler itibariyle de son derece iyi bir ivme kazanmış olmasıdır. Geçen sene 32 milyon ziyaretçimiz vardı. Bu sene, şimdiye kadarki rakamlarla en az 38 milyon ziyaretçimiz olacağına inanıyoruz. 2023'e geldiğimizde Türkiye'de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağız. Bunun gerçekleşmemesi için hiçbir gerekçemiz yoktur."
Turizm sektörünün gelişen ve değişen bir sektör olduğunu anlatan Kurtulmuş, dünya turizminin önemli ülkelerinden birisi olmayı hedeflediklerini ifade etti.
Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı'ndan ayrılan bakanlar Kurtulmuş ve Fakıbaba, Karaköprü Ali Baba İlkokulu'nda eğitim gören Suriyeli öğrencilere hikaye kitabı dağıttı. Suriyeli öğrencilerle bir süre sohbet eden bakanlar, öğrencilerin fotoğraf sergisini gezdi. Burada da bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin 7 yıldır 3.5 milyon Suriyeliye kucak açtığını belirterek, "Suriye'de maalesef dünyanın gözü önünde çok büyük bir insani dram yaşanıyor. Maalesef 7 yılı aşkın bir süredir halkını ezen bir yönetim şehirleri bombalıyor. Bombalarla ölüm kusuyor. Ayrıca sadece rejim değil, Suriye'nin birçok yerinde var olan terör örgütleri vasıtasıyla da insanlara hayat zindan ediliyor. İlk başta bir iç savaş olarak başlayan daha sonra vekalet savaşları şeklinde devam eden büyük bir insanlık dramını hep beraber yaşıyoruz. Ne yazık ki insanlık bunu suskun bir şekilde izliyor. İçimiz parçalanıyor" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise "Bu çocuklar bizim çocuklarımız, onları çok seviyoruz, onlar da Türkiye'yi çok seviyorlar. Başka güçler Suriye'de bu çocuklarımızı öldürürken, bizim Türkiye olarak bu çocukları bağrımıza basmamız, gerçekten dünyaya verilecek en önemli mesajdır. Bu anlamda emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Okuldan ayrılan bakanlar daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğe katıldı. Kentin simgesi olan Balıklıgöl’de düzenlenen etkinlikte bakanlar, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Büyükşehir Belediyesince tamamlanan 4 eserin açılışını yapan bakanlar, Hz. İbrahim peygamberin doğduğu rivayet edilen mağarada şifalı su içip dua etti. Bakanlar GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Danışma Toplantısı'na da katıldı.

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Kurtulmuş: 'Vekalet savaşları'nın ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz (2)Kurtulmuş: 'Vekalet savaşları'nın ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz (2)Kurtulmuş: 'Vekalet savaşları'nın ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz (2)Kurtulmuş: 'Vekalet savaşları'nın ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz (2)

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