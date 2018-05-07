Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Fransa Başbakanı Manuel Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin, Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesini, "barbarlık ve sapkınlık" olarak değerlendirdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel güç savaşları nedeniyle terörize edilen toplumların ve şiddetin sorumlusu olarak Kur'an-ı Kerim'i göstermenin, en hafif ifadeyle şiddet ve kaosun faili olan çevrelerin suçluluk psikolojilerinin bir dışavurumu olduğunu belirtti.

Birilerinin süfli siyasi hesapları uğruna hakikatin tek kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in, adı "barış" olan İslam dininin ve bu yüce dinin mensuplarının itham edilmesini şiddetle kınayan Kurtulmuş, Avrupa kamuoyunun bu faşistçe kaleme alınmış bildiriye itibar etmeyeceğine inandığını bildirdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eski Başbakan Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesi tam manasıyla barbarlık ve sapkınlıktır. Bu bildiriye destek sınırlı da kalsa ülke yönetimine talip olanlar tarafından bildirinin sahiplenilmesi endişe vericidir. Irkçılık ve din düşmanlığının geldiği nokta en başta Avrupa’nın kendi değerlerine hakarettir."

