HABER

Kurtulmuş'tan Fransa'daki "Kur'an tartışmasına" tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eski Başbakan Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesi tam manasıyla barbarlık ve sapkınlıktır" - "Irkçılık ve din düşmanlığının geldiği nokta en başta Avrupa’nın kendi değerlerine hakarettir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Fransa Başbakanı Manuel Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin, Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesini, "barbarlık ve sapkınlık" olarak değerlendirdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel güç savaşları nedeniyle terörize edilen toplumların ve şiddetin sorumlusu olarak Kur'an-ı Kerim'i göstermenin, en hafif ifadeyle şiddet ve kaosun faili olan çevrelerin suçluluk psikolojilerinin bir dışavurumu olduğunu belirtti.

Birilerinin süfli siyasi hesapları uğruna hakikatin tek kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in, adı "barış" olan İslam dininin ve bu yüce dinin mensuplarının itham edilmesini şiddetle kınayan Kurtulmuş, Avrupa kamuoyunun bu faşistçe kaleme alınmış bildiriye itibar etmeyeceğine inandığını bildirdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eski Başbakan Valls'in de aralarında bulunduğu 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesi tam manasıyla barbarlık ve sapkınlıktır. Bu bildiriye destek sınırlı da kalsa ülke yönetimine talip olanlar tarafından bildirinin sahiplenilmesi endişe vericidir. Irkçılık ve din düşmanlığının geldiği nokta en başta Avrupa’nın kendi değerlerine hakarettir."

Erken seçim öncesi sürpriz gelişme! Erken seçim öncesi sürpriz gelişme!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!
Sosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınasıSosyal medyada 'Muharrem İnce' fırtınası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Twitter

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.