"Kurultay için bir gün bile beklememeli"

CHP'li Muharrem İnce, "CHP, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir çünkü kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir." ifadesini kullandı.

İnce, yaptığı yazılı açıklamada, partide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CHP, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir çünkü kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir." değerlendirmesini yapan İnce, sayısal yeterlilik ve siyasal isteğin delege ve üyelerde fazlasıyla mevcut olduğunu belirtti.

Siyasal Partiler Kanunu'nun kurultay delege sayısının beşte birinin imzasını noter şartı aranmaksızın yeterli gördüğüne dikkati çeken İnce, "Kendi tüzüğüyle demokratik bir ilkeyi rafa kaldırmış bir parti olmak, başlı başına olumsuz bir durumdur.

Bu gerçek ortadayken, 630 imzalı kurultay talebini çeşitli gerekçelerle yok saymak demek, mevcut durumu kavramamak demektir. Takınılan bu tavır, sorunları doğurduğu sonuçlar bakımından geri dönülmez bir noktaya doğru taşımaktadır." görüşünü paylaştı.