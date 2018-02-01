Küskünler Grubu planı: Ahmet Davutoğlu geri mi dönüyor?

CNN Türk'te yayınlanan bir programa katılan Aydemir, Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesini değerlendirdi. Aydemir, 'küskünler' grubundan temsili olarak bir kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında görmek beklediğimiz bir şeydi" dedi.

Siyaset Stratejileri Uzmanı Elif Dördüncü Aydemir yaptığı açıklamada, “Davutoğlu’nun Suriye konusunda fikir beyan etmek için görüştüğünü zannetmiyorum. Yaklaşan seçim sürecinde ayrılanlar ve görevinden alınanlardan oluşan ‘küskünler’ grubundan temsili olarak bir kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında görmek beklediğimiz bir şeydi” diye konuştu. Aydemir, değerlendirmelerin devamında şunları söyledi:

“Küskün gruptan bir temsilcinin Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini tahmin ediyorduk. Cumhurbaşkanı’nın kendi muhalefetin dizayn etmek gibi bir yeteneği var. Bunu çeşitli zamanlarda da kullanmayı sever.

"KENDİ DİZAYN ETMEYİ TERCİH EDECEK"

Abdullah Gül’ün çıkışından sonra karşısına aday olarak çıkar mı sorusunda bu kişilerin küskünler grubunun -buna belediye başkanlarını da ekleyin- bunun nerede olduğunu kendi dizayn etmeyi tercih edecek. Ve seçmene bu görüntüyü vermeyi seçecektir. Kendi içinde bölünme görüntüsü çok da güzel algılanmayacaktır. Bu dönemdeki her davranış kampanya ve seçim dönemi davranışlarını hatırlatmakta.