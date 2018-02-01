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Küskünler Grubu planı: Ahmet Davutoğlu geri mi dönüyor?

POLİTİKA HABERLERİ | 01.02.2018 10:32 | Son Güncelleme

Siyaset Stratejileri Uzmanı Elif Dördüncü Aydemir, Beştepe'de Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

CNN Türk'te yayınlanan bir programa katılan Aydemir, Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesini değerlendirdi. Aydemir, 'küskünler' grubundan temsili olarak bir kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında görmek beklediğimiz bir şeydi" dedi.

Siyaset Stratejileri Uzmanı Elif Dördüncü Aydemir yaptığı açıklamada, “Davutoğlu’nun Suriye konusunda fikir beyan etmek için görüştüğünü zannetmiyorum. Yaklaşan seçim sürecinde ayrılanlar ve görevinden alınanlardan oluşan ‘küskünler’ grubundan temsili olarak bir kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında görmek beklediğimiz bir şeydi” diye konuştu. Aydemir, değerlendirmelerin devamında şunları söyledi:

“Küskün gruptan bir temsilcinin Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini tahmin ediyorduk. Cumhurbaşkanı’nın kendi muhalefetin dizayn etmek gibi bir yeteneği var. Bunu çeşitli zamanlarda da kullanmayı sever.

"KENDİ DİZAYN ETMEYİ TERCİH EDECEK"

Abdullah Gül’ün çıkışından sonra karşısına aday olarak çıkar mı sorusunda bu kişilerin küskünler grubunun -buna belediye başkanlarını da ekleyin- bunun nerede olduğunu kendi dizayn etmeyi tercih edecek. Ve seçmene bu görüntüyü vermeyi seçecektir. Kendi içinde bölünme görüntüsü çok da güzel algılanmayacaktır. Bu dönemdeki her davranış kampanya ve seçim dönemi davranışlarını hatırlatmakta.

"YAKIN OLDUĞUNUN İPUÇLARI"

MHP ile ittifak, seçim pusulası ve benzeri seçim döneminin ne kadar yakın olduğunun ipuçlarıdır aslında. Küskünler grubunu kendi yanında göstermek veya çekmek bunun cevabını içeriden biri verebilir.

"SURİYE KONUSUNDA FİKİR BEYAN ETTİĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Gül nerede olacak? Aktif olarak siyasete dönecek mi? Başkan adayı olarak Erdoğan’ın karşısında bulunacak mı? Bulunacaksa bu küskünler’den hangisiyle hareket edecek? İstifa eden belediye başkanlarını yanına alabilecek mi? Aslında bu konuları konuşuyoruz, Davutoğlu’nun Suriye konusunda fikir beyan ettiğini zannetmiyorum.”

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
akp ile ilişkileri soğuyunca, tüm chp de bir davutoğlu hayranlığı oluşmuştu.. bakalım o hayranlık şimdi neye dönüşecek.."" kandırıldık "" mı diyecekler..
chp'li degilim fakat şunu soylemeden edemeyecegim.Kandirilmayi sizden baska kimse iyi bilemez..
Zaten kurucusu fettos fetocular yeniden toplaniyor gibime geldi
HAKİKİ FETO BİLE BUNLARİN YANIN DA HALT YEMİŞ BÜTÜN DIŞ GÜÇLERİN YONETENLER
ADALET OLSAYDI FETO PKK PYD BARZANI ILE ORTAKLIKTAN IHANETI HAYIRSEVER İŞADAMI REZA ILE ORTAKLIKTAN HIRSIZLIĞI BELGELI OLANLAR YARGILANIRDI. INSALLAH ADALET GELIRDE BUNCA IHANETIN SONUCUNDA SEHIT OLAN VATAN EVLATLARININ HESABI SORULUR ÇALDIKLARI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE DAĞITILIR... YALAN TALAN KANDIRILMAK SON BULUR... TURKIYE IYI OLUR..
ayrılanlar gerçekleri anlatmasın yediği haltları söylemesin diye şimdi onlarla arayı yapmaya çalışıyor tayyip nasıl olsa bir gün hepsi konuşucak tek tek
KAN VE GÖZ YAŞİ YLA ORTADOGU MÜSLÜMAN KANI BULAŞMIŞ BİR ÖRGÜT
AKP bitişe doğru hızla gidiyor. RTE bunu gördükçe kırmızı görmüş gibi rüyalarına giren korkudan ve hesap sorulmasından yakında YILANADA,ANAKONDOYADA TİMSAHADA SARILIR. RTEve AKP nin senaryoları basitleşti,deşifre oldu. MİLLETİ ÖNCE DÜŞMAN ORTAYA ÇIKARTIP SONRADA SALDIRMAK AYNI ABD POLİTİKALRIDIR. RTE VE AKP TÜKENDİ. B.ŞEHİRLERDE OYLARI % 35 BULMUYOOOR.
@ilhansafa ben bu yorumu her dönem okuyorum ya. virgüllerin yerini bari değiştirin :D
TÜM FETÖCÜLER BU AKEPE TOPLAŞMIŞŞ....
evvveeett.. feto diye kovulan herkes geri dönüyor. önce arınç şimdi davutoğlu. zaten fetocu olduğunu itiraf edenlerin herkesin itirafları alınıp serbest bırakılıyorlar.. ben bu olayı ne dine ne inanca vuracağım. diyeceğim tek şey şu: dünyanın hiç bir yerinde hiç bir ülkesinde hiç bir şehrinde hiç bir ilçesinde hiç bir mahallesinde hiç bir sokağında hiç bir apartmanında hiç bir dairesinde hiç bir odasında bu kadar 2 yüzlülük göremezsiniz. ama bizde ne yazık ki nüfusun yarısı para yüzünden böyle.. O kadar korkuyorlar ki para kaybedecekler diye. din iman kılıf..
Oy için her yol mübahtır bunlarda. her şeyi sömürürler, her bokuda chp ye yüklerler
BUNLAR KİM..YOKSA DALTONLAR MI....
bunların tükürdüklerini yalamalarına çok alıştık, kandırılmalarına çok alıştık, önce esip gürleyip sonra özür dilemelerine alıştık... kendi içlerinde bile ayar tutturamıyorlar...
ya hu bu davutoğlu fetocu değilmiydi ne olduda şimdi reisin yanına bitti
Siyaset iğrenç birşey Ahmet davutoğluna demediklerini bırakmadılar şimdi
gelmiş geçmiş en kötü lider davutoğlu
selam olsun sizlere ÖPTÜM
İyide Ahmet dönse ne dönmese ne iki tane oyu var kendi ve karısı başka oy kitlesi mi var ki akp Ahmetin peşine düşmüş.
Fetö önümüzdeki seçimin garantisini verse, o biri kürsüye çıkıp, ülkene dön seni çok özledik diye kefenli %45 ile ağlayacaklardır
ESKİLERİN PAZARINA (BİT) RAĞBET ARTIYOR 2019 DEĞİL 2018 15 TEMMUZ ERKEN SEÇİMİ NELER YAPTIRIYOR İNSANA AMA OLSUN MİLLET ARTIK AKIL NİMETİNİ KULLANMAYI ÖĞRENEMEDİ İSE YAPACAK BİR ŞEY YOK YOLA DEVAM HELE DE ANA MUHALEFET HALA OKEY OYNAMAYLA MEŞGULKEN YAZIK ÜLKEME YAZIK BÜYÜK DEVLETİN GELENEĞİNDE YAPISINDA ÖZÜNDE EHLİYETİN LİYAKATIN KİŞİLERİN İKBAL VE İSTİKBALLERİ UĞRUNA AYAKLAR ALTINA ALINDIĞI ŞU ANDA HAYIRLI OLSUN AKLINI KULLANMAYI BİR TÜRLÜ AKIL EDEMEYEN ÖZ MİLLİ MİLLETİMİN GARİP GURABA FAKİR FUKARA ÖĞRENCİ, ŞEHİT, GAZİ, TOPRAKTAN EMEKLERİ, ALIN TERLERİ İLE ÜRETEN ASGARİ ÜCRET VERGİ VEREN AİLE
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