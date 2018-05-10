"Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ihtisas hastanesi olmaya talip"

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, yeni kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, rehabilitasyon ve sağlıklı yaşlanma alanında ihtisas hastanesi olmaya talip olduğunu söyledi.
Kavuncu, partisinin Kütahya milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan tasarıyla "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi" ismiyle yeni bir üniversite kurulacağını anımsattı.
Kütahya'ya bu üniversitenin kazandırılmasının önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kavuncu, üniversitenin ilde büyük bir memnuniyet ve heyecan yarattığını belirtti.
Kavuncu, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alabilmesi için bilgi üretmesi, bilginin de dünya ile rekabet edecek ürünlere dönüşerek katma değer oluşturması gerektiğini dile getirdi.
2015'te Türkiye'nin ilk sağlık temalı üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulduğunu ve bazı üniversitelere "ihtisas üniversiteleri" misyonu yüklendiğini anımsatan Kavuncu, yeni üniversite fikrinin, bu çerçevede hayat bulduğunu ifade etti.
Kütahya'da Anadolu Üniversitesinden ayrılarak kurulan Dumlupınar Üniversitesinin faaliyetine devam ettiğini hatırlatan Kavuncu, "Kurulacak yeni üniversitemiz, sadece bir üniversitenin bölünmesiyle oluşmamıştır. Tabii bu üniversiteden, sağlıkla ilgili bazı fakülte ve meslek yüksek okullarını almakla birlikte yeni doğa ve mühendislik bilimleri fakültesi kurulmuş ve yeni kadrolar ihdas edilmiştir ve yeni ufuklara doğru yelken açacak durumdadır." diye konuştu.
Kütahya'da sağlık teknokenti ve inovasyon merkezi kurmak istediklerini aktaran Kavuncu, yeni üniversitenin yerli ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisi, robotik tıp alanında ülkeye katkı vereceğine inandığını ifade etti.
Diş hekimliği fakültesine bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesi ve spor bilimleri fakültesi kurulmasını hedeflediklerini anlatan Kavuncu, robotik tıp teknikerliği, kayropraktik uzmanı, meslek terapisti gibi geleceğin mesleklerine yatırım yapmak gerektiğinin altını çizdi.
Kütahya'nın termal su açısından zengin olduğunu anımsatan Kavuncu, Kütahya şehir hastanesine ek yapılacak Şehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin 2019-2020 yıllarında faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.
Yeni yatırımlarla birlikte Kütahya'nın, rehabilitasyon alanından en kapsamlı ve nitelikli sağlık tesislerine sahip illerden biri olacağına dikkati çeken Kavuncu, şunları kaydetti:
"Yeni kurulan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, rehabilitasyon ve sağlıklı yaşlanma alanında ihtisas hastanesi olmaya taliptir. Bu noktada, dünyada mükemmeliyet merkezi olmak ve Dünya Sağlık Örgütünün iş birliği merkezleri ile serbest sağlık dolaşımına sahip olmak ana hedeflerden birisidir. Yeni üniversitemizin pek çok alanda gelişmeye açık ve şehrimize, ülkemize önemli katkılar sunacak."
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