HABER

"Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ihtisas hastanesi olmaya talip"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu: - "Yeni kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, rehabilitasyon ve sağlıklı yaşlanma alanında ihtisas hastanesi olmaya taliptir" - "Bu noktada, dünyada mükemmeliyet merkezi olmak ve Dünya Sağlık Örgütünün işbirliği merkezleri ile serbest sağlık dolaşımına sahip olmak ana hedeflerden birisidir"

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, yeni kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, rehabilitasyon ve sağlıklı yaşlanma alanında ihtisas hastanesi olmaya talip olduğunu söyledi.

Kavuncu, partisinin Kütahya milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan tasarıyla "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi" ismiyle yeni bir üniversite kurulacağını anımsattı.

Kütahya'ya bu üniversitenin kazandırılmasının önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kavuncu, üniversitenin ilde büyük bir memnuniyet ve heyecan yarattığını belirtti.

Kavuncu, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alabilmesi için bilgi üretmesi, bilginin de dünya ile rekabet edecek ürünlere dönüşerek katma değer oluşturması gerektiğini dile getirdi.

2015'te Türkiye'nin ilk sağlık temalı üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulduğunu ve bazı üniversitelere "ihtisas üniversiteleri" misyonu yüklendiğini anımsatan Kavuncu, yeni üniversite fikrinin, bu çerçevede hayat bulduğunu ifade etti.

Kütahya'da Anadolu Üniversitesinden ayrılarak kurulan Dumlupınar Üniversitesinin faaliyetine devam ettiğini hatırlatan Kavuncu, "Kurulacak yeni üniversitemiz, sadece bir üniversitenin bölünmesiyle oluşmamıştır. Tabii bu üniversiteden, sağlıkla ilgili bazı fakülte ve meslek yüksek okullarını almakla birlikte yeni doğa ve mühendislik bilimleri fakültesi kurulmuş ve yeni kadrolar ihdas edilmiştir ve yeni ufuklara doğru yelken açacak durumdadır." diye konuştu.

Kütahya'da sağlık teknokenti ve inovasyon merkezi kurmak istediklerini aktaran Kavuncu, yeni üniversitenin yerli ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisi, robotik tıp alanında ülkeye katkı vereceğine inandığını ifade etti.

Diş hekimliği fakültesine bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesi ve spor bilimleri fakültesi kurulmasını hedeflediklerini anlatan Kavuncu, robotik tıp teknikerliği, kayropraktik uzmanı, meslek terapisti gibi geleceğin mesleklerine yatırım yapmak gerektiğinin altını çizdi.

Kütahya'nın termal su açısından zengin olduğunu anımsatan Kavuncu, Kütahya şehir hastanesine ek yapılacak Şehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin 2019-2020 yıllarında faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.

Yeni yatırımlarla birlikte Kütahya'nın, rehabilitasyon alanından en kapsamlı ve nitelikli sağlık tesislerine sahip illerden biri olacağına dikkati çeken Kavuncu, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, rehabilitasyon ve sağlıklı yaşlanma alanında ihtisas hastanesi olmaya taliptir. Bu noktada, dünyada mükemmeliyet merkezi olmak ve Dünya Sağlık Örgütünün iş birliği merkezleri ile serbest sağlık dolaşımına sahip olmak ana hedeflerden birisidir. Yeni üniversitemizin pek çok alanda gelişmeye açık ve şehrimize, ülkemize önemli katkılar sunacak."

20 yeni üniversite kuruluyor20 yeni üniversite kuruluyor
Ankara'da kritik görüşme!Ankara'da kritik görüşme!
AK Parti ile MHP birbirine girdiAK Parti ile MHP birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti vural kavuncu kütahya sağlık bilimleri üniversite

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.