"Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ihtisas hastanesi olmaya talip"

2015'te Türkiye'nin ilk sağlık temalı üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulduğunu ve bazı üniversitelere "ihtisas üniversiteleri" misyonu yüklendiğini anımsatan Kavuncu, yeni üniversite fikrinin, bu çerçevede hayat bulduğunu ifade etti.

Kavuncu, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alabilmesi için bilgi üretmesi, bilginin de dünya ile rekabet edecek ürünlere dönüşerek katma değer oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Kütahya'ya bu üniversitenin kazandırılmasının önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kavuncu, üniversitenin ilde büyük bir memnuniyet ve heyecan yarattığını belirtti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, yeni kurulan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, rehabilitasyon ve sağlıklı yaşlanma alanında ihtisas hastanesi olmaya talip olduğunu söyledi.

Kütahya'da Anadolu Üniversitesinden ayrılarak kurulan Dumlupınar Üniversitesinin faaliyetine devam ettiğini hatırlatan Kavuncu, "Kurulacak yeni üniversitemiz, sadece bir üniversitenin bölünmesiyle oluşmamıştır. Tabii bu üniversiteden, sağlıkla ilgili bazı fakülte ve meslek yüksek okullarını almakla birlikte yeni doğa ve mühendislik bilimleri fakültesi kurulmuş ve yeni kadrolar ihdas edilmiştir ve yeni ufuklara doğru yelken açacak durumdadır." diye konuştu.

Kütahya'da sağlık teknokenti ve inovasyon merkezi kurmak istediklerini aktaran Kavuncu, yeni üniversitenin yerli ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisi, robotik tıp alanında ülkeye katkı vereceğine inandığını ifade etti.

Diş hekimliği fakültesine bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesi ve spor bilimleri fakültesi kurulmasını hedeflediklerini anlatan Kavuncu, robotik tıp teknikerliği, kayropraktik uzmanı, meslek terapisti gibi geleceğin mesleklerine yatırım yapmak gerektiğinin altını çizdi.

Kütahya'nın termal su açısından zengin olduğunu anımsatan Kavuncu, Kütahya şehir hastanesine ek yapılacak Şehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin 2019-2020 yıllarında faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.