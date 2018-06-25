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Kütahya'nın ilk kadın milletvekili Ak Parti'den seçildi, CHP 41 yıl sonra milletvekili çıkardı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

AK Parti 3'üncü sıra adayı makine mühendisi Ceyda Çetin Erenler Kütahya'nın ilk kadın milletvekili seçildi.

Kütahya'nın ilk kadın milletvekili Ak Parti'den seçildi, CHP 41 yıl sonra milletvekili çıkardı 

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- AK Parti 3'üncü sıra adayı makine mühendisi Ceyda Çetin Erenler Kütahya'nın ilk kadın milletvekili seçildi. CHP'nin 1'inci sıra adayı çocuk hastalıkları uzmanı Dr.Ali Fazıl Kasap ise partisine 41 yıl sonra Kütahya'dan milletvekilliğini kazandırdı.
Kütahya'da Ak Parti 3, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı. Ak Parti'den Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, MHP'den Ahmet Erbaş, CHP'den de Ali Fazıl Kasap milletvekili oldu.
Evli 2 çocuk annesi makine mühendisi Ceyda Çetin Erenler (43) seçimlere Kütahya'dan Ak Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı olarak girdi. Partisinin 3 milletvekili çıkarmasının ardından milletvekili seçilen Erener'in Kütahya'nın da ilk kadın milletvekili olduğu belirtildi.
41 YIL SONRA CHP KÜTAHYA'DA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI
CHP ise, 41 yıl aradan sonra Kütahya'da Ali Fazıl Kasap'la milletvekili kazandı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Dr.Ali Fazıl Kasap (53), 1995 yılından buyana Kütahya'da çocuk doktoru olarak görev yapıyor. Evli 2 çocuk babası olan Ali Fazıl Kasap'tan 41 yıl önce 1977 yılında CHP'den Nizamettin Çoban milletvekili olmuştu.

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Kütahya'nın ilk kadın milletvekili Ak Parti'den seçildi, CHP 41 yıl sonra milletvekili çıkardı Kütahya'nın ilk kadın milletvekili Ak Parti'den seçildi, CHP 41 yıl sonra milletvekili çıkardı

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