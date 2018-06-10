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"Kuvayımilliye özetle Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı yapmak demektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneğinin Adana'daki genel merkezini ziyaret etti - Kemal Kılıçdaroğlu: - "Kuvayımilliye, yargı bağımsızlığı demektir. Kuvayımilliye, demokratik parlamenter sistem demektir. Kuvayımilliye, düşünce özgürlüğü demektir. Kuvayımilliye, kadın erkek eşitliği demektir. Kuvayımilliye, çocuklarımızın çok daha nitelikli ve güzel okullarda okuma demektir. Yani kuvayımilliye, özetle Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı yapmak demektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuvayımilliye, yargı bağımsızlığı demektir. Kuvayımilliye, demokratik parlamenter sistem demektir. Kuvayımilliye, düşünce özgürlüğü demektir. Kuvayımilliye, kadın erkek eşitliği demektir. Kuvayımilliye, çocuklarımızın çok daha nitelikli ve güzel okullarda okuma demektir. Yani kuvayımilliye, özetle Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı yapmak demektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, genel merkezi Adana'da olan Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneğini ziyaret etti.

Genel Başkan İrfan Söker ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bağımsızlığı, çağdaş uygarlığa ulaşması için var olan mücadeleyi yeni kuşakların sürdürdüğünü belirtti.

Gazi ve şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"İstiyoruz ve diliyoruz ki geçmişimizi bilelim. Geçmişimizi bildiğimiz zaman geleceğe taşınmasında da büyük rollerimizin olacağının bilincindeyiz. Geçmişi bileceğiz geleceği ona göre inşa edeceğiz. Geçmişimizi çok iyi bilirsek, yaşanan acıları, verilen mücadelenin değerini bilebilirsek 21. yüzyılın Türkiye'sini çok daha iyi bir şekilde inşa edebiliriz. Çocuklarımıza da bunları çok iyi öğretmeliyiz. Bizden sonraki kuşaklar da bunları çok iyi öğrenmeli ve onlar da kendi çocuklarına bunları aktarmalılar."

Kılıçdaroğlu, 1951 yılında kurulan derneğin böyle bir rolü olduğunu, derneğin kuruluş varlığının kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, üyelere teşekkür etti.

Kuvayımilliye ruhunun kendileri için son derece önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Partimizin kurucuları arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. İlk genel başkanımızdır. O da bir Kuvayımilliyecidir ve Kuvayımilliyecilerle birlikte Anadolu'da çoban ateşleri yakmış, Anadolu'da bağımsızlık mücadelesini başlatmışlardır. O mücadeleye katkı verenlerin tamamını ama tamamını bugün de şükran ve rahmetle yad ediyoruz. Biz geleceği daha güzel inşa etmek ve Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz. Kuvayımilliye, aynı zamanda çağdaş uygarlığa ulaşmak için mücadele etmektir. Kuvayımilliye, yargı bağımsızlığı demektir. Kuvayımilliye, demokratik parlamenter sistem demektir. Kuvayımilliye, düşünce özgürlüğü demektir. Kuvayımilliye, kadın erkek eşitliği demektir. Kuvayımilliye, çocuklarımızın çok daha nitelikli ve güzel okullarda okuma demektir. Yani kuvayımilliye, özetle Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı yapmak demektir."

Ziyarette Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Genel Başkanı Söker, Kılıçdaroğluna dernek rozeti taktı, kalpak giydirdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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