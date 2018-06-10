CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuvayımilliye, yargı bağımsızlığı demektir. Kuvayımilliye, demokratik parlamenter sistem demektir. Kuvayımilliye, düşünce özgürlüğü demektir. Kuvayımilliye, kadın erkek eşitliği demektir. Kuvayımilliye, çocuklarımızın çok daha nitelikli ve güzel okullarda okuma demektir. Yani kuvayımilliye, özetle Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı yapmak demektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, genel merkezi Adana'da olan Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneğini ziyaret etti.

Genel Başkan İrfan Söker ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bağımsızlığı, çağdaş uygarlığa ulaşması için var olan mücadeleyi yeni kuşakların sürdürdüğünü belirtti.

Gazi ve şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"İstiyoruz ve diliyoruz ki geçmişimizi bilelim. Geçmişimizi bildiğimiz zaman geleceğe taşınmasında da büyük rollerimizin olacağının bilincindeyiz. Geçmişi bileceğiz geleceği ona göre inşa edeceğiz. Geçmişimizi çok iyi bilirsek, yaşanan acıları, verilen mücadelenin değerini bilebilirsek 21. yüzyılın Türkiye'sini çok daha iyi bir şekilde inşa edebiliriz. Çocuklarımıza da bunları çok iyi öğretmeliyiz. Bizden sonraki kuşaklar da bunları çok iyi öğrenmeli ve onlar da kendi çocuklarına bunları aktarmalılar."