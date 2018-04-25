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Kuveyt, Filipinler Büyükelçisinin ülkeden ayrılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Kuveyt medyasına göre, Filipinler büyükelçisinin 1 hafta içinde ülkeden ayrılması istendi.Kuveyt medyasında çıkan habere göre, Filipinler büyükelçisinin 1 hafta içinde ülkeden ayrılması istendi.

Kuveyt medyasına göre, Filipinler büyükelçisinin 1 hafta içinde ülkeden ayrılması istendi.
Kuveyt medyasında çıkan habere göre, Filipinler büyükelçisinin 1 hafta içinde ülkeden ayrılması istendi. Haberde kararın Filipinler’den dün gelen özür sonrasında geldiği bildirilirken, Manila’daki Kuveyt Büyükelçisinin istişare için geri çağrıldığı bildirildi.
Filipinler’in Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Ovila, dün büyükelçilikten bazı görevlilerin diplomatik araçla Kuveytli işverenlerin evinde çalışan Filipinli hizmetçi kadınları zorla götürmeye çalışması üzerine yaşanan kriz dolayısıyla Kuveyt’e özür beyanını iletmişti.

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