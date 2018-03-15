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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho İsveç’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 22:49 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere İsveç’e geldi.Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç’e geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere İsveç’e geldi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç’e geldi. İsveç Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Yong-ho’nun İsveçli mevkidaşı Margot Wallstrom ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Kore Yarımadası’ndaki güvenlik durumunun ele alınacağı belirtildi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un görüşmesinin tarafsız ülke İsveç’te yapılması bekleniyor. Kuzey Kore Dışişleri Bakanının İsveç ziyareti bu görüşmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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