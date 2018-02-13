Kuzey Kore Lideri, Güney Kore ziyaretinden memnun

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Kış Olimpiyatları nedeniyle Kuzey Kore heyetinin gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretinden memnun olduğu bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 9-11 Şubat 2018 tarihleri arasında PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın açılışına katılan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve beraberindeki heyetle üst düzey görüşme gerçekleştiren Kuzey Kore heyetinden ziyarete ilişkin rapor aldı. Kim, heyetin Güney Kore’de gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin sonunda Pazar günü ülkelerine dönen üst düzey heyetle Pazartesi günü görüştü. Görüşme sırasında üst düzey heyete başkanlık eden Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam, Kim’in kız kardeşi Kim Yo-jong ve heyetin diğer iki üyesi ile görüştü. Kim, olimpiyat yoluyla iki ülke arasında oluşan uzlaşı ve sıcak diyalog ortamının daha da canlandırılarak bu süreci devam ettirmenin önemli olduğunu söyledi.

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) Salı günü yaptığı açıklamada, Kim’in iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yolları konusunda yönergeler verdiği ve ilgili makamlara gelişmeleri takip etmeleri konusunda emir verdiği söyledi.

Ayrıca Kim’in Güney Kore’nin Kuzey Kore heyetini sıcak bir şekilde karşılamasından memnuniyet duyduğunu ve kaldıkları süre boyunca temsilcilerine verdiği desteği takdir ettiğini söylediğini belirtti.

Kuzey Koreli üst düzey heyet Cumartesi günü Güney Kore Devlet Başkanı ve beraberindeki heyetle yaptıkları görüşmede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un davetini iletmişlerdi.