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Kuzey Koreli Bakan’dan İsveç’e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, İsveç’e iki günlük ziyaret gerçekleştirecek.Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho’nun İsveç’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, İsveç’e iki günlük ziyaret gerçekleştirecek.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho’nun İsveç’i ziyaret etmesi bekleniyor. İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ho’nun iki günlük ziyareti kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom ile bir araya geleceği bildirildi. İki baka İsveç’in ABD, Kanada ve Avustralya ile olan diplomatik varlığını, Kuzey Kore ile yetersiz ilişkileri, Kore yarım adasındaki güvenlik durumunu ele alacak.

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