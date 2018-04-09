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Kuzey Kore’nin ABD ile nükleer görüşmeye hazır olduğu açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 07:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nükleer silahları tartışmaya hazır olduğunu Amerikalı yetkililere bildirildiği belirtildi.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ABD Başkan Donald Trump ile nükleer silah programını tartışmaya hazır olduğunu, ABD ile iletişim kurduğunu ve Kuzey Koreli yetkililerin yaptığı açıklamada, dünyanın beklediği zirvenin gerçekleşmesi olasılığını daha da artırdığı belirtildi.Trump, yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili, ABD’nin "Kim Jong Un’un Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırmaya istekli olduğunu doğruladığını" söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nükleer silahları tartışmaya hazır olduğunu Amerikalı yetkililere bildirildiği belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ABD Başkan Donald Trump ile nükleer silah programını tartışmaya hazır olduğunu, ABD ile iletişim kurduğunu ve Kuzey Koreli yetkililerin yaptığı açıklamada, dünyanın beklediği zirvenin gerçekleşmesi olasılığını daha da artırdığı belirtildi.
Trump, yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili, ABD’nin "Kim Jong Un’un Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırmaya istekli olduğunu doğruladığını" söyledi. Yetkili, onayın Amerika ve Kuzey Koreli yetkililer arasında doğrudan yapılan görüşmeler sonrasında geldiği belirtildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, iki lider arasında Mayıs ayında yapılması planlanan görüşmenin tarihi ve yeri konusunda bir açıklama yapmadıklarını belirti.

Güney Kore gibi üçüncü bir ülkeden önce Pyongyang’dan gelen onay, Trump yönetiminin görüşme için gizli hazırlıklar yaptığı ve böyle bir toplantının yapılması konusunda daha fazla güven oluşturduğu vurgulandı. Trump yönetimi uzun zamandır, Kuzey Korelilerin nükleer programlarını bırakmayı ve tartışmaya ikna edip doğrudan görüşmelere hazır olmasaydı, iki ülkenin müzakerelere başlaması için bir sebebin kalmadığı belirtildi..
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim’den gelen daveti kabul ettiğini ve Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi randevu öncesi, tarafların gizlice temasa geçtiği iki ülkenin gizli ajanlarının görüşmelere başladıkları iddia edilmişti.

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