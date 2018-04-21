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Kuzey Kore’nin kararına Çin’den destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kore’nin nükleer denemelerini durdurma kararına Çin’den destek geldi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetiminin nükleer denemelerini durdurarak ülke ekonomisini geliştirmeye odaklanma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Sözcü, Kuzey Kore’nin kararının, yarımadanın nükleerden arındırılmasına ve sorunun siyasi yollardan çözülmesine yardımcı olacağına inandıklarını ifade etti.

Kuzey Kore’nin nükleer denemelerini durdurma kararına Çin’den destek geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetiminin nükleer denemelerini durdurarak ülke ekonomisini geliştirmeye odaklanma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Sözcü, Kuzey Kore’nin kararının, yarımadanın nükleerden arındırılmasına ve sorunun siyasi yollardan çözülmesine yardımcı olacağına inandıklarını ifade etti. Lu Kang, yarımadada barışın uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunun da altını çizdi. Kang, Kuzey Kore yönetiminin ülke ekonomisini geliştirmede ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmede başarılı olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
Lu Kang ayrıca Çin’in Kuzey Kore’yi diyalog ve istişareler gerçekleştirmek suretiyle desteklemeye hazır olduğunu da ifade etti. İlgili tüm tarafların temkinli davranarak yarımadada barışın sürdürülmesi için somut adımlar atmasını umduklarını söyleyen Kang, Çin’in de bu yöndeki çalışmalarda aktif rol oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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