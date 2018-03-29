Kuzey ve Güney Kore görüşmesi 27 Nisan’da

Güney Kore tarafından yapılan resmi açıklamada, Kuzey Kore ile gerçekleştirilecek kritik zirvenin 27 Nisan’da yapılacağı duyuruldu.
Güney Kore’deki Kış Olimpiyatları’yla başlayan karşılıklı diplomatik adımların ardından dünyanın beklediği Güney Kore ve Kuzey Kore zirvesinin tarihi belli oldu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sınırdaki Panmunjom köyünde 27 Nisan’da bir araya gelecek.
Kuzey Kore lideri Kim’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ise Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanıyor.
Öte yandan, Salı günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Pekin’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le bir araya gelmişti. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmelerinin çok iyi gittiği mesajını aldığını belirterek, Kim ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söylemişti.
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