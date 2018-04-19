Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, “NATO ile işbirliğimiz zirvede” dedi.

Gürcistan’da 16 Nisan’da başlayan NATO Günleri 1 Mayıs’a kadar devam edecek. Gerçekleştirilen hükümet toplantısında konuşan Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, “NATO ile işbirliğimiz zirvede. Ülkemizin istikrarını NATO ile işbirliğine borçluyuz. Vatandaşlarımızın NATO ile bütünleşmesinin daha iyi olması için NATO Günleri en önemlisi etnik azınlıkların yaşadığı bölgelerde kutlanıyor” İfadelerini kullandı.

Kvirikaşvili, “NATO Günleri’nin ülkemizde kutlanması gerektiğini düşünüyoruz, böylece nüfusumuz bu sürece daha iyi entegre olabilir” açıklamasını yaptı.