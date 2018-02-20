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Lavrov: "Amerika ve NATO’nun askeri varlığı uzun yıllar Afganistan’a barış ve istikrar getirmedi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 18:54 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Amerika ve NATO’nun askeri varlığı uzun yıllar Afganlara barış ve istikrar getirmedi" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistanlı mevkidaşı Muhammed Asif ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Amerika ve NATO’nun askeri varlığı uzun yıllar Afganlara barış ve istikrar getirmedi" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistanlı mevkidaşı Muhammed Asif ile bir araya geldi. Bakan Lavrov düzenlenen ortak basın toplantısında Afganistan’ın kuzeyi ve doğusunda bulunan DAEŞ militanlarının varlığının oldukça ciddi olduğunu ve Afganistan’dan Rusya’ya, militanların geçmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Lavrov ayrıca Rusya ve Pakistan’ın dağlık bölgelerdeki terörle mücadele operasyonlarında işbirliği yapmak için ortak tatbikatlara devam edeceğini dile getirdi.
Amerika’nın, Afganistan’da bulunmasının ülkeye barış getirmediğine vurgu yapan Lavrov, “Afganistan’ın kuzeyindeki ve doğusunda DAEŞ konumlarının güçlendirilmesi ve bu ülkedeki güvenlik durumunun bozulması, terörist faaliyetin gelişmesi ve uyuşturucu tehdidi konusunda ortak bir endişemiz var. Maalesef bunu belirtmek zorundayız ki, Amerika’nın ve NATO’nun askeri varlığı uzun yıllar Afganlara barış ve istikrar getirmedi" diye konuştu.
Ayrıca Sergey Lavrov Rusya’nın, Afganistan’daki kime ait olduğu bilinmeyen helikopterler hakkında ABD’den bir açıklama beklediğini söyledi.

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