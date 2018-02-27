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Lavrov, Fransız mevkidaşı Janom-Ivom Le Drianom ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 21:40 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız mevkidaşı Janom-Ivom Le Drianom ile bir araya geldi.Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız mevkidaşı Janom-Ivom Le Drianom ile bir araya geldi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız mevkidaşı Janom-Ivom Le Drianom ile bir araya geldi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız mevkidaşı Janom-Ivom Le Drianom ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye konuları ele alındı.
Bakan Lavrov, Suriye’deki muhalefetin, ateşkes şartlarını yerine getirmek için ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, "BM’ye göre Şam’ı bombalamaya devam eden muhalifleri etkileyenlerin, BM Güvenlik Konseyi şartlarına uyma ihtiyacını kabul edeceği ve sorumluluk alacağı umudunu ifade etmek isterim" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Janom-Ivom Le Drianom ise BM himayesi ile Suriye konusunda diyaloğa yeniden başlanması yönünde çağrıda bulundu. Fransız Bakan ayrıca, Paris’in, İran’ın füze programından ciddi endişe duyduğunu ve konu ile ilgili 5 Mart tarihinde Tahran’ı ziyaret edeceğini söyledi.

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