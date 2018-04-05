Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova ve Pekin, İran nükleer anlaşması şartlarının revize edilmesine karşı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi başkent Moskova’da görüştü. Moskova’da bir araya gelen bakanlar ikili ilişkiler, bölgesel ve jeopolitik sorunları ele aldı. Lavrov, "Kuzey Kore yarımadasındaki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Burada bir silahlı çatışmanın önlenmesinin önemini vurguluyoruz. Siyasi-diplomatik çözümün alternatif olacağını düşünüyoruz" dedi. Ayrıca Lavrov, "Moskova ve Pekin, İran nükleer anlaşması şartlarının revize edilmesine karşı" ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise "Biraz önce Bakan Lavrov ve ben Kuzey Kore yarımadasındaki durumun en son gelişmeleri hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk, yeni anlaşmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Lavrov, Rusya ve ABD’nin Suriye’deki terör sorununu çözmenin yanı sıra bu ülkede siyasi bir süreç başlatmanın çok daha fazlasını yapabileceğini söyledi.