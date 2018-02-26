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Lavrov: “Rusya, AB yaptırımlarının kaldırılması için özür dilemeyecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 17:06 | Son Güncelleme

Rusya Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların kaldırması için özür dilemeyeceklerini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Moskova’nın Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarının kaldırılması için özür dilemeyeceğini söyledi.

Rusya Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların kaldırması için özür dilemeyeceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Moskova’nın Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarının kaldırılması için özür dilemeyeceğini söyledi. Lavrov, AB ile pazarlıkların sona erdirilmesi için müzakereleri başlatmaya hazır olmadığını, ancak ortaklarıyla diyalog kurduğunu söyledi. Lavrov, "Avrupa Birliği’ne ve yaptırımlara katılan diğer ülkelere bu yaptırımları kaldırması için asla rica etmeyiz. Yaptırımları kaldırma koşullarıyla ilgili herhangi bir şartla pazarlık yapmayacağız. Mevcut durumda Rusya’yı izole etme girişimleriyle ve AB’nin sahip olduğu kendi kendini tecritle ilgili olarak uyguladığı izolasyon politikasından uzaklaşmaya hazırız" dedi. Rus bakan, tüm koşulara hazır olduklarını da duyurarak,” Etkileşimimizin eşgüdümlü talimatlarını izlemeye hazır olacağız, böyle istikrarsız bir durumun üstesinden gelmek için düzenli ve giderek artan olan iş taleplerine olumlu cevap vermeye hazır olacağız" şeklinde konuştu. Lavrov ayrıca, Suriye konusunda BM Güvenlik Konseyi kararının yorumlanmasının imkansız olduğunu söyledi. Dışişleri bakanı Lavrov, "İlk olarak, 2401 sayılı kararla kabul edilen kanunda, insani yardım teslimatı için önerilen ateşkesin nasıl başlatılacağı açıkça belirtmektedir" ifadelerini kullandı.

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