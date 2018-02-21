Lavrov: “Rusya, Suriye’de dökülen kanı durdurmak için çalışıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Rusya, Suriye’de dökülen kanın son verilmesi ve ülkede istikrarlı bir çözüm bulunması için çalışıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Slovenya’ya ziyaret gerçekleştirdi. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da biraraya gelen Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Eryavits ve Lavrov, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunları da ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, “Rusya Suriye’de kan dökülmesine son vermek ve ülkede istikrarlı bir çözüm bulunmasının yollarını arıyor. Bu temelde Rusya, Suriye’deki olayların tüm katılımcılarıyla birlikte çalışıyor. Böyle bir durumda kan dökülmesinin durdurulmasını sağlamak ve Suriye halkının tüm çeşitliliğini korumak için sürdürülebilir bir çözüm sürecinin başlangıcını garanti altına almalıyız" şeklinde konuştu.