Lavrov: ”Rusya’nın Moskova ile ilgili kararlarına cevabı çok yakında gelecek”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere’nin Moskova ile ilgili kararlarına cevabı çok yakında vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova’da gerçekleştirilen "Rusya- Fırsatlar Ülkesi Forumu’nda yaptığı konuşmada, “İngiltere’nin Moskova ile ilgili kararlarına Rusya’nın vereceği cevap çok yakında gelecek, sizi temin ederim” dedi.

“Hazar deniziz statüsünün bu yıl netleşecek”

Konuşmasında Hazar Denizi’ndeki sözleşmenin bu yıl imzalanacağını umduğunu söyleyen Lavrov, Hazar denizinin statüsünün bu yıl netleşeceğini belirtti. Lavrov, "Konvansiyonun bu yıl Kazakistan’da düzenlenecek olan beşinci zirvede imzalanacağını beyan edebilirim. Aralık ayında, Moskova’da Hazar Ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını (Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Azerbaycan) bir araya getirdik ve bu sözleşmenin tüm maddelerini konuştuk” ifadelerini kullandı.