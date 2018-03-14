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Lavrov: “S-400 füzelerinin teslimatını hızlandırma taleplerine olumlu yanıt veriyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ankara’nın S-400 füzelerinin teslimatını hızlandırma taleplerine olumlu yanıt veriyoruz” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki işbirliği konusunda Moskova’da basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ankara’nın S-400 füzelerinin teslimatını hızlandırma taleplerine olumlu yanıt veriyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki işbirliği konusunda Moskova’da basın toplantısı düzenledi. Lavrov ve Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri ve ticaret alanında Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasından bu yana devam eden kısıtlamaların kaldırılması ve Suriye konularını değerlendirdi.
Lavrov, Moskova’nın, Ankara’nın S-400 füzesinin teslimatını hızlandırma taleplerine olumlu yanıt verdiğini söyledi. Sergey Lavrov, “S-400’ün teslimatını konuştuk, bu süreç uzmanlar tarafından takip edilecek. Türk meslektaşımın teslim süresini hızlandırmak istemesine cevaben olumlu yanıt veriyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra Rus Bakan Lavrov, Türkiye ile vize konusuna değinerek, "Biz artık bu aşamada vize rejiminin kolaylaştırılmasına yol açabilecek adımları tartıştık ve çalışmaları başlattık" dedi.
Suriye meselesine değinen Lavrov, "Türkiye ve Rusya, İran’la birlikte Astana sürecini başlattı. Suriye ulusal diyaloğunun Soçi’de düzenlenmesi ve böylece BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına dayanarak siyasi çözüm sürecinin yoğunlaştırılması için şartlar oluşturan Suriye yerleşimine odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

“BM ve AGİT’teki koordinasyonun hakkında Türkiye’yle görüş alışverişi”
Sergey Lavrov, önümüzdeki müzakereler iki devlet başkanının katılacağı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ayarlanacağını söyledi. Rus Bakan, “Biz elbette, BM, AGİT, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası mekanlarda yapılan heyetler arasındaki mevcut koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz" dedi. Lavrov, "Uluslararası meselelerden belki de, Türkiye ve Rusya’nın, İran’la birlikte Astana sürecini başlattığı, Suriye ulusal diyaloğunu Soçi’de düzenlenmesi ve böylece BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına dayanarak siyasi çözüm sürecinin yoğunlaştırılması için şartlar oluşturan Suriyeli yerleşime odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

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