Lavrov: “S-400 füzelerinin teslimatını hızlandırma taleplerine olumlu yanıt veriyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ankara’nın S-400 füzelerinin teslimatını hızlandırma taleplerine olumlu yanıt veriyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki işbirliği konusunda Moskova’da basın toplantısı düzenledi. Lavrov ve Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri ve ticaret alanında Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasından bu yana devam eden kısıtlamaların kaldırılması ve Suriye konularını değerlendirdi.

Lavrov, Moskova’nın, Ankara’nın S-400 füzesinin teslimatını hızlandırma taleplerine olumlu yanıt verdiğini söyledi. Sergey Lavrov, “S-400’ün teslimatını konuştuk, bu süreç uzmanlar tarafından takip edilecek. Türk meslektaşımın teslim süresini hızlandırmak istemesine cevaben olumlu yanıt veriyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra Rus Bakan Lavrov, Türkiye ile vize konusuna değinerek, "Biz artık bu aşamada vize rejiminin kolaylaştırılmasına yol açabilecek adımları tartıştık ve çalışmaları başlattık" dedi.

Suriye meselesine değinen Lavrov, "Türkiye ve Rusya, İran’la birlikte Astana sürecini başlattı. Suriye ulusal diyaloğunun Soçi’de düzenlenmesi ve böylece BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına dayanarak siyasi çözüm sürecinin yoğunlaştırılması için şartlar oluşturan Suriye yerleşimine odaklanacağız" ifadelerini kullandı.