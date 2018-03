Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın her şeye rağmen ABD-Rusya ilişkilerini normale döndüreceğine inandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak üzere Vietnam’a gitti. Lavrov, başkent Hanoi’de yaptığı basın açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ın her şeye rağmen ABD-Rusya ilişkilerini normale döndüreceğine inandığını söyledi. Lavrov, “ABD Başkanı Trump’ın ABD-Rusya ilişkilerini normale döndüreceğine inanıyorum. Trump’un politika çizgisi, Rusya’yla ilişkileri normalleştirmeyi ve her şeye rağmen herkesin çıkarları doğrultusunda etkileşim kurmayı hedefliyor” dedi.

“John Bolton’un atanması, ABD’nin iç meselesidir”

Trump’ın dün Twitter’da paylaştığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster’ın istifası ve yerine eski ABD eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton’un atanması konusunda konuşan Lavrov, “John Bolton’un ABD Başkanı’nın ulusal güvenlik danışmanı olarak atanmasının ABD’nin iç meselesidir” dedi.