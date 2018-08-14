Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak basın toplantısı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var.

İDLİB OPERASYONU



Terörist gruplar özellikle İdlib içindeki sivillere ve muhalif gruplara da tehlike oluşturmaktadır. Rusya ve diğer ortaklarımızla beraber bu teröristleri etkiz hale getirmemiz lazım. Tüm İdlib'i bombalamak kriz yaratır, katliam olur ve felaket olur.

ABD İLE 'BRUNSON' GÖRÜŞMESİ

ABD'de bir karmaşa var. Farklı kurumlar ve görüşler var. Tam bir karmaşa söz konusu. Sadece bize yönelik bir durum değil. Büyükelçimizin Bolton'a söylediği nettir. Bilgilieri bir kez daha güncelledi. Bası ve yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerinde kaos olur. Bu mesajı vermiştir. Brunson ev hapsinde. Maslahatgüzarı da kendisini ziyaret edecektir. Durumunda bir değişikilk yoktur.

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Son derece yoğun kültürel ilişkilerimiz var. Bu şartlarda, Rus turistler Türk tatil beldelerine akın ediyorlar, galiba yeni bir rekor kıracağız.