Lavrov, Vietnam gezisini iptal etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklanmayan bir sebepten dolayı Vietnam gezisini iptal etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklanmayan bir sebepten ötürü bugün Vietnam’a yapacağı ziyaretin iptal olunduğu duyuruldu. Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ile Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeden 1 saat önce basına gönderdiği e-postada “Beklenmedik bir sebepten ötürü Rusya Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşme gündemde yer almayacaktır. Basını, ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek görüşmenin yeni tarihi için bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.
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