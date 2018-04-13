HABER

Lavrov’dan OPCW’nin raporuna açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) raporunda eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya karşı kullanılan zehrin kaynağını doğrulamadığını bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) yaptığı incelemeler sonucunda yayınladığı raporunda eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya karşı kullanılan sinir gazının kaynağını doğrulamadığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) raporunda eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya karşı kullanılan zehrin kaynağını doğrulamadığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) yaptığı incelemeler sonucunda yayınladığı raporunda eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya karşı kullanılan sinir gazının kaynağını doğrulamadığını bildirdi. Lavrov, OPCW’nin sadece kullanılan maddenin yapısını doğruladığını, İngiltere’nin iddialarının doğru olmadığını belirtti.
OPCW, Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik Mart ayında gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla ilgili incelemelerini tamamlamış ve zehirli kimyasalın mahiyetine dair İngiltere tarafından elde edilen bulguları doğruladığını duyurmuştu. Öte yandan, Rusya OPCW’nin açıkladığı raporu kabul etmediğini açıklamıştı.

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıtRusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.