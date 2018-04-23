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Lavrov’dan Rusya - Çin işbirliğine övgü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova-Pekin işbirliğinin küresel istikrar için önemli olduğunu söyledi.Çin’e resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova-Pekin işbirliğinin küresel istikrar için önemli olduğunu söyledi.
Çin’e resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Lavrov, Moskova - Pekin işbirliğinin küresel istikrar için önemli olduğunu söyledi.
Lavrov, "Rusya ve Çin’in uluslararası hukuka sıkı sıkıya uymayı amaçlayan pekiştirilmiş politikası, dünyadaki istikrarı ve güvenliği güçlendirmede kilit rol oynuyor" dedi. Çin ile stratejik ortaklığın geliştirilmesinin Rus dış politikasının bir önceliği olduğuna inandıklarını söyleyen Bakan Lavrov, "Bu yıl da yüksek düzeyde temasların sürmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Rus - Çin ilişkilerinin daha da güçlenmesinin, iki ülkenin çıkarlarını karşıladığını kaydetti.

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