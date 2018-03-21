Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'nde

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti.

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