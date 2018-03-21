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Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'nde

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 18:26 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti.  (FOTOĞRAF) 

Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'nde

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı kabul etti.

(FOTOĞRAF)

Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'ndeLesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'ndeLesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ile Makedonya Savunma Bakanı Şekerinska Çankaya Köşkü'nde

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