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Leyla Zana’nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü (1)

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 21:06 | Son Güncelleme 9 saat önce

ANKARA (DHA) -TBMM'de yapılan oylama ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü.

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