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Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü!

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 19:29 | Son Güncelleme 8 saat önce

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği, "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Genel Kurula, HDP'li Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı nedeniyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için Başkanlık Divanı'nın kararı ve TBMM Başkanlığı tezkeresi ile Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporunun oylamasının yapılacağını duyurdu.

Ardından açık oylamanın şekli; elektronik oylama cihazıyla yapılması yönünde Genel Kurulun onayına sunularak, kabul edildi.

Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 212 birleşime katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili oylama yapıldı.

Leyla Zana'nın milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürüldü.

Genel Kuruldaki oylamaya 324 milletvekili katıldı. Oylamada 302 kabul, 22 ret oyu verildi.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Zana'nın milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

LEYLA ZANA KİMDİR?

3 Mayıs 1961 yılında dünyaya gelen Leyla Zana aslen Diyarbakırlıdır. 1975 senesinde, 14 yaşında iken Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana ile evlenen Leyla Zana okuma ve yazmayı sonradan öğrendi.

1994 senesinde, grup arkadaşları Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hapishane yılları boyunca uluslararası barış kuruluşlarının ve insan hakları derneklerinin ilgisi ve desteğiyle karşılaştı. Avrupa Birliği süreciyle birlikte yoğunlaşan çabalar sonucunda ve AİHM kararı doğrultusunda yeniden yargılandı. Zana ve arkadaşları, 10 yıl önce verilen 15'er yıllık hapis cezaları olduğu gibi onaylanarak cezaevinde kaldılar. Haziran 2004'te serbest bırakıldı. Leyla Zana 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Diyarbakır milletvekili seçildi.

YEMİN KRİZİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

2015 yılındaki TBMM’nin açılış töreninde 24 yıl önce yaşanan yemin krizinin bir benzeri yaşanmıştı. 2011'deki yemin törenindeki gibi HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana yemin metnini dışına çıkarak 'Türk milleti' ifadesi yerine 'Türkiye milleti' demişti. Bunun üzerine geçici Meclis Başkanı Deniz Baykal yeminin tekrar edilmesini istemiş, ancak Zana ikinci kez kürsüye çıkmayarak yeniden yemin etmeyeceğini açıklamıştı.

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TBMM Leyla Zana Ankara HDP Son dakika

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Bu kadının mecliste asla yeri olmamalıydı açıktan pkk lı
Kürtlerin meclisteki iradeleri kalmamıştır. Bir parti bve meclisteki grubu silindi. Siyaset yolu kapanırsa başka yollar ülkeyi zor durumda bırakır. Allah sonumuzu hayır etsin.
@onu64 KÜRTLERİN YAŞADIĞI COĞRAFYANIN ADI ESKİDEN DE ŞİMDİ DE KÜRDİSTANDIR,KÖYLERİN İSMİ TÜRKÇEYE ÇEVRİLDİ DİYE UNUTULMADI HAALA ESKİ İSİMLERİ İLE ANILIYORLAR,ZORBALIKLA HER ŞEYİ YAPAMAZSINIZ VATANDAŞIMIZ DEDİĞİNİZ BİR MİLLETİN HASSASİYETLERİNE SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDASINIZ YOKSA SİZDE SAYGI GÖRMEZSİNİZ İSTER HALK İSTER DEVLET İSTER FERİŞTAH OLUN,HİÇ BİR ZULÜM SONSUZA KADAR SÜRMEZ.
@leter49 hiç bir şey olmaz olamazda daha güzel olur burası türkiye kürdistan değil yada diğerleri
@i.demir1975 git o zaman kuzeyırağa size kürdistan murdistan yok koçum
@leter49 KÜRDİSTAN DİYORSUNDA BİZ MALAZGİRTTE O ÇOĞRAFYAYI TÜRK YAPTIK SİZ ORAYA GÖKTEN ZEMBİLLEMİ İNDİNİZ? BİZ TÜRKLER KAN AKITTIK ŞEHİT VERDİK SİZ NE YAPTINIZDA ORAAI BİRDEN KÜRDİSTAN OLDU? SİZ ÖNCE KİM OLDUĞUNUZA BAKIN SONRA TARİH KONUŞUN????????'??|'???${? ?{p
@leter49 sen ilk önce saddamın zülmünden koruduğumuz resmi olarak 3 milyon kürtün hesabını ver. Dağdan gelip bağdakini kovmaya çalışıyorsunuz. Madem Hakkınız var ve arıyorsanız dağa çıkın benim toprağımı insan gibi yaşayıp kirletmeyin.
şaşırdıkmı,seçimle gelen emirle gider.alıştık...
bu adımla Hasip Kaplan zihniyeti hortlayacak radikal kürt tekrar yükselişe geçecek...
@okan6585 uzat elini aşağıdan al gel orda duruyor al al utanma
@okan6585 bu adımdan önce kürtler yokmuydu ki bu adımla birşeyler başlayacak. bir insan müslüman olmadıktan sonra kürt türk olmuş ne fark eder benim için aynı kefede.
Olabilir
bu nasil bir acizliktir bu nasil bir insaniyetki turk milleti demedigi icin bu calisma baslatildi. bu ulkede sadece turk yok turkiye halki var. ayrica devamsizlik yapan bir suru milletvekili var yan gelip maasi yatan ahmet davutoglunun en son meclis oturumuna katilma tarihini bilen varsa yazsin lutfen. her dil Allahin ayetidir. otekilestiren kendi irkini yuksek goren tepelere cikaran minafiktir biiznillah
ÇOK MUHTEŞEM BİR KARAR ANCAK ALDIGI MAAŞ VARSA FAİZİ İLE BİRLİKTE GERİ ALINMALI.
Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olabilmek için o kanunlara uyacaksın.
Meclisi tanımayan kişinin mecliste işi ne,çok geç kalınmış bir karar.
ak partinin halk iradesine saygısı bu olur ancak hep zorbalıkla belediyeleri ellerinden almakla milletvekillerini cezaevine göndermekle olur ama allah büyüktür onlar da belalarını bulurlar inşallah
GÜZEL BİR HABER ALDIK NİHAYET
Yarın öbür gün neden dağa çıkıyorsunuz gelin siyaset yapın demeyin.
İdam edilsinde kurtulalım
böle kanun mu olur?kanun değil kavun.garı 15 yıl hapis yatar mebus oluyor.ha ha ha.şaçmalık ülke garip halk.
maşalığı düştü yanlış haber
chp sahip cıkar bırakmaz.
BU ÜLKEDE KİME AYRIMCILIK YAPILDI KÜRT TÜRK ÇERKEZ BOŞNAK VS... İSTEYEN İSTEDİĞİ MAKAMA GELMEDİ Mİ? YOK DOKTOR OLAMAZSIN YOK AVUKAT OLAMAZSIN MI DEDİLER Mİ? ALLAH AŞKINA YOK İŞ ADAMI OLAMAYACAKSIN DİYEN OLDU MU ???? TÜRK KÜRT 1100 YILDIR BERABER YAŞIYOR KÜRT KARDEŞLERİM BU ÜLKE HEPİMİZİN ÜLKEYİ İLERİ TAŞIMAK BOYNUMUZUN BORCU ASIL DÜŞMAN HAÇLILAR!!!!! OLMADIĞINI İDDİAAA EDENLER TARİH OKUSUN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE İNSANLARIN BİRLİĞİNE SAHİP ÇIKALIM ÜLKEYİ İLERİYE TAŞIMALIYIZ GİDECEK YERİMİZ YOK BU ÜLKE HEPİMİZİN VATAN HAİNİ OLANIN DA CEZASI VERİLİR O KADARRRR.....
@deniz079 Ben bir Türkmenim..evet Kürtler istediği yere geldi istedikleri kadar servet edindi bu doğru...Ama namusları onurları ve hasiyetleri ayaklar altına alındığında sizin saydıklarınızın bir gram değeri olmaz...aç Ahmet arifin 33 Kurşunu oku...senin anan sokakta kuyrşunlanıp bir hafta süreyle ananın yanına yaklaşamadığın oldumu evet bu oldu aç Tayyibe anayı oku...Aç rorbkiyi oku...34 insan uçaklarla bombalanıyor param parça...Birileri terörizim saksı etrafında oynarken silah tekelleri cebini doldursun diye...Civan gibi mehmetcikler...kürt çocukları bir birine kırdırıldı ...Yazık oldu
@cengiz_caner_1959 BOŞ VER DOSTUM GEÇMİŞ GEÇMİŞDE KALDI DAİMA İLERİ DAİMA İLERİ GİTMELİYİZ BU ÜLKE BİZİM YÜCELTMELİYİZ DÜNYA HAKİMİYETİ HEDEFİMİZ HAÇLILAR BAŞ DÜŞMAN POSTALLARIMIZLA EZMELİYİZ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE SÖZ SAHİBİ OLMALIYIZ YUMRUĞUMUZU SERT VURMALIYIZ DÜNYA İNLEMELİ AMAÇ DÜNYA HKİMİYETİ OLMALI
geç alınmış karar
Yandı gülüm keten helva, ver Allahım ver......
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKLERİNDİR!!! ALT KİMLİĞİNİ YAŞAMAK İSTEYEN ZAHOYA GİTSİN. KİMSEYİ ZORLA TUTMUYORLAR!
insanlığın yüz karası suratsız
Geç bile kalındı, bu kadının memlekete ne faydası zarardan başka
oy verenlerin yarısı da bilmemneyistana çok meraklı, çekin gidin uzağa 113 kişi.
burada,, bu kadın lehine kim yorum yaparsa,,,pkk lıdır,,,,hepinizin sonu çok YAKINN,,
Bu Eylem HDP şahsında Kürtlerin İradesine vurulmuş bir darbedir Ey faşistler güruhu bunların hesabı bir gün mutlaka sorulacak
bu hdpkk lıların alayının sözde m vekillikleri düşürülmeli ve içeri tıkılmalı,,,benim verdiğim vergilerle maaş alamazlar,,,,kanıma dokunuyor,,ve HARAM ediyorum,,
PİSLİK KADIN..."BÜYÜK TÜRKİYE MİLLETİ" DEĞİL..."BÜYÜK TÜRK MİLLETİ" OLACAKTI...ŞİMDİ SANA YEMİN ETTİREN MECLİS BAŞKANININ.................
terör ve tecavüz suclarına singapurdaki gibi idam cezasının getirilmesini istiyoruz.Bu işlere kalkışacak ,girişecek ,el atacak zihniyetlerinde sonunun idam olacagını bilmesi 80 milyon masum insanın güvenliği için şarttır. Hak edene hakkını verin ,baş kaldıranın başını kesin.abdülhamit
başbakanlığı elinden zorla alınan sayın Davutoğlu o günden sonra meclise adım atmadı, neden sayın Davutoğlu da milletvekiliği düşürülmüyor? bu yapılan sadece göz boyama tirubune oynamadir. Leyla zana zaten ak siyasetin sonucunda m.v oldu gidin kendinizi kandirin bence.
vatanseverlerin mesajlarını yayınlamayın, bilmemneyistan deyip bölücüleri üye yapın, yetmedi bu kadar üyenin okuduğu habere yorum yapmasına izin verin oh ne iyi, seçicisiniz. umarım o üyeyi atarsınız.
Barış Süreci devam ederken Sayın ERDOĞAN bu aptallara, Bu Süreci Kim yada Kimler Bozarsa Altında Kalır, dememişmiydi, Nerde PKK, Nerde HDP, PKK bozduğu barış sürecinin enkazı altında kaldı, dolayısıyla PKK tarumar oluncada HDP'de bastonu elinden alınmış kör gibi ortalıkta dolaşıp duruyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiyenin partisiyiz safsatasıyla milleti aptal yerine koyanlar şimdi H. Kaplan ağzıyla Faşist ve Irkcı bir parti olduklarını haykırıyorlar ama bunlar tabiki Tükenişlerinin Çığlıkları, artık Kürt Kardeşlerimiz bunlara inanmıyor ve yüzülerine bile tükürmüyor.
BU TERORİSTLERİ YILLARDIR MECLİSTE BARINDIRAN HALKIN VERGİLERİYLE BAKAN KİM BE KOCA KAFALI BEYİNSIZLER???????
ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI SAYIN BAHÇELİYİ BAŞKANIMI KORUSUN. EY HAÇLILAR KAYBEDECEKSİNİZ.
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