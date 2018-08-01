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LGS sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: - "Siyasi iktidarın hayallerine göre çocuklarımıza dayatılan eğitimin sonu hüsrandır. Çocuklarımızı istemedikleri okullarda eğitime mahkum etmeyin"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, LGS sonuçlarına ilişkin "Siyasi iktidarın hayallerine göre çocuklarımıza dayatılan eğitimin sonu hüsrandır. Çocuklarımızı istemedikleri okullarda eğitime mahkum etmeyin." dedi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, önceki gün açıklanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının hiç kimseyi mutlu etmediğini söyledi.

Çocukların ve ailelerinin örselenmeyi hak etmediğini ifade eden Yıldırım, "Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 180 bindir. Sınava giren ve aldığı puan ile 5 tercihten birine yerleşen öğrenci sayısı 127 bin 283 olmuştur. Yerel yerleştirmede ise bir milyon 141 bin 318 olan kontenjanın 342 bin 392'si boş kalmıştır. Bu rakamlara göre imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanlarının yarısı boş kalmıştır." diye konuştu.

Yıldırım, sınav sonuçlarına göre hiçbir okula yerleşemeyenler arasında 90 ile 98 başarı ortalamasına sahip öğrencilerin bulunduğunu savundu.

Hiçbir lise türüne karşı olmadıklarını, ancak Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak türden okulların açılmasının daha doğru olacağını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Parası olan ya da imkanlarını zorlayarak çocuğunu istemediği okul türüne mahkum etmek istemeyen aileler özel okulların kapısını çalmıştır. Ekonomik gücü olmayan ailelerin çocukları ise imam hatip liseleri, meslek liseleri ve açık liselere mecbur bırakılmıştır. Özel okulları tercih eden öğrenci sayısı 162 bin olmuştur. Bu durum aynı zamanda parasız eğitime vurulan bir darbedir. Her öğrencinin, Türkiye'nin istediği yerinde, istediği okul türünü tercih etme hakkı olmalıdır. Siyasi iktidarın hayallerine göre çocuklarımıza dayatılan eğitimin sonu hüsrandır. Çocuklarımızı istemedikleri okullarda eğitime mahkum etmeyin. Okul türü sınırlamasını kaldırın, talep edilen liselerin kontenjanlarını artırın. İstemediği okul türüne yerleşen öğrencilere yeniden tercih yapma hakkı verin. Bırakın çocuklarımız hayalini kurdukları lise türlerini tercih etsin."

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya iselere geçiş sistemi Milli eğitim Bakanlığı TBMM

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