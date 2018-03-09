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Libya'da intihar saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

Ecdabiya'daki intihar saldırısında biri asker üç kişi yaralandı

TRABLUS (AA) - Libya'nın Ecdabiya kentinde güvenlik noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında bir kişi öldü, biri asker 3 kişi yaralandı.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tobruk Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen Halife Hafter'e bağlı birliklerin konuşlandığı Ecdabiya kentinin girişinde yer alan bir güvenlik noktasında bomba yüklü araç infilak etti. Patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu intihar saldırganının öldüğü biri asker üç sivilin yaralandığı bildirildi.

Yaralı asker ve sivillerin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ecdabya İntahar saldırısı Libya

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