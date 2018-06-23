HABER

Libya'da kaçırılan 3 Türk işçi serbest bırakıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

Ubari kentinde 3 Kasım 2017'de kaçırılan 3 Türk işçinin 233 gün sonra serbest bırakılmaları sağlandı - Başbakan Binali Yıldırım, işçilerin ailelerine gelişmeler hakkında bilgi verdi, geçmiş olsun dileklerini iletti

Libya'nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017'de kaçırılan 3 Türk işçinin 233 gün sonra serbest bırakılmalarının sağlandığı bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ubari'de 3 Kasım 2017'de kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli vatandaşlar serbest bırakıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, mühendis işçilerin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi verdi ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Libya makamlarıyla iş birliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağ salim kurtarılan vatandaşların en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulduğu" kaydedildi.

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Bakan Eroğlu: İnce'nin yanında pazar akşamı bir hekim bulunsa isabet olur (2)Bakan Eroğlu: İnce'nin yanında pazar akşamı bir hekim bulunsa isabet olur (2)
Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyaretiKılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ENKA işçileri Libya'da kaçırılan Türk işçiler serbets bırakıldı Ubari kenti

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.