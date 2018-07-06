Libya'da Petrol Hilali Bölgesi'nin kontrolü

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkede petrol idaresinden sorumlu tek meşru mercinin Ulusal Petrol Kurumu olduğunu belirtti.

Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ile Selame, başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Tüm Libyalıların çıkarlarını korumak adına Petrol Hilali Bölgesi limanlarının geçici hükümete teslim edilmesi kararından vazgeçilmesi çağrısı yapan Serrac ve Selame, petrolden sorumlu tek meşru mercinin UMH'ye bağlı Ulusal Petrol Kurumu olduğunu vurguladı.

Selame ve Serrac ayrıca, alınan tek taraflı kararlar ile yaşanan son gelişmelerin, siyasi çözüm sürecine hizmet etmediğini kaydetti.

- Petrol limanları sorunu

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.