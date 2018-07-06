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Libya'da Petrol Hilali Bölgesi'nin kontrolü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 03:23 | Son Güncelleme

Başkent Trablus'ta bir araya gelen UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Petrol Hilali Bölgesi limanlarının geçici hükümete teslim edilmesi kararından vazgeçilmesi çağrısında bulundu

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkede petrol idaresinden sorumlu tek meşru mercinin Ulusal Petrol Kurumu olduğunu belirtti.

Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ile Selame, başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Tüm Libyalıların çıkarlarını korumak adına Petrol Hilali Bölgesi limanlarının geçici hükümete teslim edilmesi kararından vazgeçilmesi çağrısı yapan Serrac ve Selame, petrolden sorumlu tek meşru mercinin UMH'ye bağlı Ulusal Petrol Kurumu olduğunu vurguladı.

Selame ve Serrac ayrıca, alınan tek taraflı kararlar ile yaşanan son gelişmelerin, siyasi çözüm sürecine hizmet etmediğini kaydetti.

- Petrol limanları sorunu

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 26 Haziran'da, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç edilen limanların Trablus'taki UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini duyurmuştu.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkedeki siyasi krizi çözmek adına Eylül 2017'de üç aşamalı yeni eylem planı sunmuştu. Plana göre, 2018 sona ermeden cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyor.

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