Liderler üçlü zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi

Üçlü zirve için Türkiye’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Türkiye’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Liderler, aile fotoğrafı sonrasında Suriye’de ateşkesin sağlanması, Astana ve Soçi’de alınan kararların sahaya nasıl yansıdığı, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımlar, normalleşme sürecinin başlaması ve Türkiye’nin Suriye bağlamında terörle mücadelesi konularının görüşüleceği üçlü zirveye geçecek.