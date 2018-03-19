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Liderlerden Putin’e tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 12:26 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve çok sayıda lider, Rusya’da dün yapılanbaşkanlık seçimlerini açık ara farkla kazanan Vladimir Putin’i birçok devlet başkanı tebrik etti.Rusya’da dün gerçekleştiren seçimlerde, Vladimir Putin açık ara oy farkıyla rakiplerini geride bıraktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve çok sayıda lider, Rusya’da dün yapılanbaşkanlık seçimlerini açık ara farkla kazanan Vladimir Putin’i birçok devlet başkanı tebrik etti.
Rusya’da dün gerçekleştiren seçimlerde, Vladimir Putin açık ara oy farkıyla rakiplerini geride bıraktı. Dördüncü kez Rusya Devlet Başkalığı görevini üstlenecek olan Vladimir Putin’i henüz resmi sonuçlar açıklanmadan pek çok lider tebrik etti. Putin’in zaferini ilk kutlayan liderler arasında; Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro var.
“Çin, Rusya ile olan ilişkilerini sürdürmek istiyor”
Vladimir Putin’i mesaj yolu ile tebrik eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, “Çin, Rusya ile olan ilişkilerini sürdürmek istiyor” ifadelerini kullandı ve Rusya’nın uluslararası arenada çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Seçimlerdeki tatmin edici zaferinizi yürekten kutluyorum. Bu zafer, sizin Rusya’daki güçlü siyasi otoritenizin ve istikrar, meşruiyet ve hukukun üstünlüğünü sağlamayı, büyük çaplı reformları gerçekleştirmeyi, vatandaşların refahını artırmaya hedefleyen uzun vadeli sosyal uygulamaları amaçlayan politikanıza yönelik desteğin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.
Putin’den tarihi zafer
Yoğun katılım ile geçen seçimlerin ardından zaferini kesinleştiren Vladimir Putin 6 yıl daha Rusya Devlet Başkanlığı’nı yürütecek. Bir önceki seçime kıyasla oylarını yüzde 10 oranında artıran Putin, Stalin’den sonra en uzun süre Rusya yönetimde kalan devlet başkanı olacak. Seçimlerin ilk turunda zaferini garantileyen Putin dün akşam Moskova’daki Kızıl Meydanda yaptığı konuşmada “Biz büyük bir takımız ve ben de bu takımın üyelerinden biriyim. Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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