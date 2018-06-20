Liderlerin oy kullanacakları sandıklar belli oldu

Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da kullanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin oy kullanacakları sandıklar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek.

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin seçim sonuçlarını parti genel merkezlerinden takip etmesi bekleniyor.