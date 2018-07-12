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Limoncuoğlu: Türkiye’nin endişeleri artık NATO tarafından dikkate alınıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr.

Limoncuoğlu: Türkiye’nin endişeleri artık NATO tarafından dikkate alınıyor

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu NATO zirvesini değerlendirdi. Limoncuoğlu, “Sonuç bildirisinde 'Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız' denildi. Bununla birlikte sonuç bildirisinde NATO ülkelerinin terörle mücadelede birliktelik sağlaması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu yıllardır terör örgütlerine karşı mücadele veren Türkiye için önemli bir netice” dedi.

Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Limoncuoğlu, Suriye’de yaşanan iç savaşın doğal olarak bu zirvenin en önemli konularından biri olduğunu söyledi ve “Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye’ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın güvenliğine katkıda bulunuyor. NATO Zirvesi sonuç bildirisine göre de 'bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır' deniliyor. Bu aslında Türkiye’nin NATO’nun sınır ülkelerinden biri olduğunu yeniden kanıtlayan bir görüştür. NATO, Türkiye’ye yönelik Suriye’den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam edecek. Türkiye’nin endişeleri artık NATO tarafından dikkate alınıyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE

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