Liselere girişte uygulanacak yeni sistem

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, liselere girişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin, "Mesleki ve teknik Anadolu liseleri yok sayılmıştır. Mevcut 8 bin 457 resmi lisenin bin 367'si sınavla öğrenci alacak şekle dönüştürülmüş. Köklü başarılı, okul kültürü olan kurumların çoğu bu liste içerisinde yer alamadı." dedi.

Karabıyık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TEOG sınavı kaldırılıp yeni sisteme geçildiğinde yetkililerin, 600 lisenin sınavla öğrenci alacağını ifade ettiğini söyleyen Karabıyık, ancak dün açıklanan listeye göre bin 367 lisenin sınavla öğrenci alacağını aktardı.

Bu liselerin kontenjanının 126 bin 516, liseye geçecek öğrenci sayısının ise 1 milyon 250 binin üzerinde olduğunu belirten Karabıyık, "Bu şu demek, liseye geçecek 1 milyon 250 binin öğrencinin yüzde 10'u sınavla yerleşecek." diye konuştu.