Liseli Nurkan, milletvekili aday adayı oldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Serhat İMKB Edirne Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Nurkan Nüfer, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'den milletvekili aday adayı oldu. 21 Haziran günü 18 yaşına girecek olan Nüfer, "Gençlerin halinden gençler anlar, bu nedenle aday adayıyım" dedi.

Edirne'de Serhat İMKB Edirne Meslek Lisesi'nde Bilişim Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Nurkan Nüfer, 21 Haziran'da 18 yaşını doldurup, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Annesi Gülcan, babası Şezayi Nüfer'inde katıldığı toplantıda adaylığını açıklayan Nurkan Nüfer, 21 Haziran'da 18 yaşında olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Meclisteki 60 - 65 yaşındaki insanların gençlerin halinden anlamayacağını düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Gençlerin halinden genç anlar. Ben de bu nedenle milletvekili aday adaylığına başvurdum. Edirne için daha iyi altyapı, daha iyi yollar, daha iyi trafik ve yaşam biçimi düşünüyorum. İnsanlara farklı alternatifler sunmak için çalışıyorum. Arkadaşlarım sağ olsunlar çok destek verdi. Geleceğimi tabi ki düşünmek zorundayım. Bir bölüm okuyup güzel bir meslek sahibi olmak istiyorum. Farklı bir düşüncem aslında yoktu, sadece siyasete hep yakın olmak istedim, bu nedenle bu seçim benim için bir şans oldu."

Gökay Tunç, sınıf arkadaşı Nurkan'ı desteklediğini belirterek, Bu yolda ona başarılar diliyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum, inşallah milletvekili olur" dedi. Diğer sınıf arkadaşı Velican Ceylan ise "Arkadaşımız milletvekili aday adayı oldu. İnşallah gelecekte daha iyi işlere adım atar" dedi.