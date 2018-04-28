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Liseyi bitiremeden AK Parti Mardin Milletvekili aday adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 21:17 | Son Güncelleme

MARDİN'de 18 yaşındaki Asuman Sülkü, AK Parti Mardin milletvekili aday adayı oldu.

Liseyi bitiremeden AK Parti Mardin Milletvekili aday adayı oldu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de 18 yaşındaki Asuman Sülkü, AK Parti Mardin milletvekili aday adayı oldu. Sülkü, "27. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğumu ilan ediyorum. Meclise Mardin milletvekili olarak girersem öncelikli meselem milli ve manevi değerler çerçevesinde vatanıma, milletime ciddi manada özverili şekilde hizmet etmek olacaktır" dedi.
Bir ay önce Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı mecliste ziyaret ettiği esnada milletvekili olma kararını veren 18 yaşındaki Asuman Sülkü, ellerinde Türk bayrağı taşıyan arkadaşlarıyla birlikte milletvekilliği aday adaylığı müracaatını yapmak üzere AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na gelerek milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.
29 Mayıs 2000 doğumlu Asuman Sülkü, Mardin'den başvuran 40 aday adayının içinden en genç milletvekilli adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap vermenin gururunu yaşadığını söyledi. Kendine olan güveni ve arkadaşlarının desteğiyle mecliste Mardin ve gençleri temsil etmek istediğini belirten Sülkü, aday adaylık başvurusunu AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Bahattin Uncu'ya teslim etti.
Mardin'de Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sülkü, yaptığı açıklamada, "Ülke olarak çok şükür bu hazineye çok yüksek bir oranda sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır' prensibiyle siyaseti kapılarını biz gençlere sonuna kadar açmıştır. 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu'nda seçilme yaşının 18'e düşürülmesini gençliğe duyulan güven olarak görüyor ve bu konuda elimizi taşın altına koymak, sorumluluk almak istiyoruz. Bu açıdan geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek hükümet sistemi değişikliğinin eşiğinde bulunuyoruz. Ülkemiz adına daha hızlı ve cesur kararların alınacağı 24 Haziran sonrası süreçte ülkemizde gençlerin fikrine, emeğine ve katkısına daha çok ihtiyaç olduğu inancını taşıyorum. 27. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğumu ilan ediyorum. Meclise Mardin milletvekili olarak girersem öncelikli meselem milli ve manevi değerler çerçevesinde vatanıma milletime ciddi manada özverili şekilde hizmet etmek olacaktır. Çalışmalarım sırasında gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı noktasında genç kardeşlerime örnek teşkil edebilirsem bu benim için en büyük kazanım olacaktır" dedi.
Açıklamaların ardından Asuman Sülkü arkadaşlarına teşekkür ederek, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte parti binasından ayrıldı.

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Liseyi bitiremeden AK Parti Mardin Milletvekili aday adayı olduLiseyi bitiremeden AK Parti Mardin Milletvekili aday adayı olduLiseyi bitiremeden AK Parti Mardin Milletvekili aday adayı olduLiseyi bitiremeden AK Parti Mardin Milletvekili aday adayı oldu

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