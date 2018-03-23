Litvanya Devlet Başkanı Grybauskaite: “AB ülkeleri Rusya’ya karşı tedbirler alacak”

Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eski Rus ajanının zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya’ya karşı tedbirler alacağını söyledi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde konuşan Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, AB ülkelerinin eski Rus ajanının zehirlenmesi olayıyla ilgili kısa bir süre içinde Rusya’ya karşı eylemlerini artırma planları yapacaklarını söyledi. İngiltere’nin, Rus ajanının zehirlenme olayından yüksek olasılıkla Rusya’nın sorumlu olduğuna dair kararına katıldıklarını söyleyen Grybauskaite, "Önümüzdeki haftanın başlarında birçok AB ülkesiyle birlikte Rusya’ya karşı ulusal tedbirler alacağız” şeklinde konuştu. “İngiltere Başbakanı Theresa May’den eski Rus ajanı Skipral’in zehirlenmesi olayına dair detaylı bilgiler aldık” diyen Grybauskaite, Litvanya’nın ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı edebileceğini söyledi.
Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
İmamdan hutbe arasında reklam
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum