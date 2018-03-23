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Litvanya Devlet Başkanı Grybauskaite: “AB ülkeleri Rusya’ya karşı tedbirler alacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eski Rus ajanının zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya’ya karşı tedbirler alacağını söyledi.Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde konuşan Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, AB ülkelerinin eski Rus ajanının zehirlenmesi olayıyla ilgili kısa bir süre içinde Rusya’ya karşı eylemlerini artırma planları yapacaklarını söyledi.

Litvanya Devlet Başkanı Grybauskaite: “AB ülkeleri Rusya’ya karşı tedbirler alacak”

Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eski Rus ajanının zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya’ya karşı tedbirler alacağını söyledi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde konuşan Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, AB ülkelerinin eski Rus ajanının zehirlenmesi olayıyla ilgili kısa bir süre içinde Rusya’ya karşı eylemlerini artırma planları yapacaklarını söyledi. İngiltere’nin, Rus ajanının zehirlenme olayından yüksek olasılıkla Rusya’nın sorumlu olduğuna dair kararına katıldıklarını söyleyen Grybauskaite, "Önümüzdeki haftanın başlarında birçok AB ülkesiyle birlikte Rusya’ya karşı ulusal tedbirler alacağız” şeklinde konuştu. “İngiltere Başbakanı Theresa May’den eski Rus ajanı Skipral’in zehirlenmesi olayına dair detaylı bilgiler aldık” diyen Grybauskaite, Litvanya’nın ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı edebileceğini söyledi.

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