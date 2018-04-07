Londra’da Filistin’e destek gösterisi

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelen binlerce kişi İsrail’in Filistinlilere yaptığı sert müdahaleleri protesto etti.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere yaptığı sert müdahalelere tepki gösterdi.’Özgür Filistin’ şeklinde slogan atan protestocular Filistin haritalarının çizili olduğu pankartlar açıp Filistin bayrakları salladılar. Birleşik Kralık’taki Filistin Forum’u tarafından düzenlenen gösterilerde protestocular, İsrail’in Filistinlileri öldürmeye son vermesini istedi. Benzer gösteriler Londra’nın Manchester şehrinde de gerçekleşti.
Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart’ta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerleri içlerinde 3 çocuğunda olduğu 31 Filistinliyi öldürdü. Hayatını kaybedenler arasında ‘Yasir Murteca’ isimli Filistinli bir gazeteci de yer alıyor.
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