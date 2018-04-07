HABER

Londra’da Filistin’e destek gösterisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelen binlerce kişi İsrail’in Filistinlilere yaptığı sert müdahaleleri protesto etti.İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere yaptığı sert müdahalelere tepki gösterdi.’Özgür Filistin’ şeklinde slogan atan protestocular Filistin haritalarının çizili olduğu pankartlar açıp Filistin bayrakları salladılar.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelen binlerce kişi İsrail’in Filistinlilere yaptığı sert müdahaleleri protesto etti.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere yaptığı sert müdahalelere tepki gösterdi.’Özgür Filistin’ şeklinde slogan atan protestocular Filistin haritalarının çizili olduğu pankartlar açıp Filistin bayrakları salladılar. Birleşik Kralık’taki Filistin Forum’u tarafından düzenlenen gösterilerde protestocular, İsrail’in Filistinlileri öldürmeye son vermesini istedi. Benzer gösteriler Londra’nın Manchester şehrinde de gerçekleşti.
Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart’ta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerleri içlerinde 3 çocuğunda olduğu 31 Filistinliyi öldürdü. Hayatını kaybedenler arasında ‘Yasir Murteca’ isimli Filistinli bir gazeteci de yer alıyor.

Serkan Çelebi yakalandı!Serkan Çelebi yakalandı!
Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme
Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.