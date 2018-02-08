Londra’da “Zeytin Dalı Harekatı” anlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. Bilgiç, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç Zeytin Dalı Operasyonu öncesi ve şu anda yaşananlar ile ilgili olarak yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. Londra’daki büyükelçilik rezidansında düzenlenen basın toplantısında Büyükelçi Bilgiç konuşmasını İngilizce olarak gerçekleştirirken Zeytin Dalı Harekatı’nın neden önemli olduğunu ve kararlılıkla devam ettiğini dış basın temsilcilerine anlattı. Aralarında İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin de yer aldığı bir çok yabancı basın mensubu ile bir araya gelen Bilgiç, önce son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Büyükelçi Bilgiç, Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından Türkiye’ye yönelik tehdidin bitmediğini söyleyerek, “Sınırlarımıza yönelik Suriye kaynaklı terör tehdidi sona ermiş değildir. Türkiye’nin sınırında herhangi bir terör unsurunun mevcudiyetine müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Bu terör örgütlerinin varlığı, ulusal güvenliğimizi ve Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde konuşlanan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütlerinin gerek dost ve kardeş bölge halkı gerek sınırlarımıza yakın yaşayan halkımızın can ve mal güvenliğine yönelttiği tehlike son dönemde artan taciz atışları ve saldırılarıyla ileri düzeye taşımıştır. Suriye’nin diğer kesimlerinden gelen ve bu bölgede yuvalanan DEAŞ unsurlarının hudut bölgeleri ile ülkemize saldırı düzenlemeleri ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçiş yapmaları riski mevcuttur. Suriye rejiminin etkin kontrolünün bulunmadığı Afrin bölgesindeki terör gruplarının mevcudiyeti Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik büyük bir tehdit kaynağı teşkil etmektedir. Bu arka plan ışığında Türk Silahlı kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır” dedi.