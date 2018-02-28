Lübnan Başbakanı Hariri:

Suudi Arabistan’ın daveti üzerine Riyad’a gelen Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdul Aziz ile Riyad’daki El Yamama sarayında görüştükten sora yaptığı basın toplantısında Suudi Arabistan’ın kendi kendisinin efendisi ve tam bağımsız olmasını istediğini söyledi.

Başbakan Hariri ile Kral Selman’ın görüşmesinde Lübnan ve Suudi Arabistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi konuları ve Lübnan’daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Suudi Arabistan’dan Pazartesi günü aldığı davete bugün icabet etti.

Hariri yaptığı görüşme sonunda yaptığı basın toplantısında Suudi Arabistan’ın Lübnan’ın kendi kendisinin efendisi ve tam bağımsız olmasını istediği söyledi.

Hariri, Suudi Arabistan’da bir ziyarette bulunduğu sırada geçen Kasım ayında Lübnan Başbakanlığından istifa ettiğini söylemiş daha sonra istifasını geri çekmişti. Bu istifa üzerine Lübnan ile Suudi Arabistan arasında ilişkiler gerilmişti.