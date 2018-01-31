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Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Çankaya Köşkü'nde (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 31.01.2018 11:24 | Son Güncelleme

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi resmi törenle karşıladı.

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